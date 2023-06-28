محمد الحنفي حكمًا لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة 32 من بطولة الدوري، إلى الحكم الدولي محمد الحنفي.

ويلتقي الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الخميس مع البنك الأهلي في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري.

ويدير الحنفي المباراة كحكم ساحة، ويعاونه كلاً من محمود أبو الرجال مساعد أول، ومحمد فاروق مساعد ثان، وجلال أحمد حكم رابع.

وسيتولي سيد شعبان إدارة تقنية الفيديو VAR ويعاونه شهاب راشد حكم فار مساعد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.