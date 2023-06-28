قناة الناس| خالد الجندى: الشخص يفر من أسرته يوم القيامة لتقصيره فى حقهم (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشخص يفر من أسرته يوم القيامة لتقصيره في حقهم، مستشهدًا بقوله تعالى: “فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه”.

وتابع الجندي، خلال لقاء عبر قناة الناس، "أن الأسرة هي أول المظلومين في حياة كل شخص.. وأريد أن أتكلم وأخاطب كل مشاهد، بأن تتذكر أسرتك وهل تعطيهم حقهم أم لا؟ أنا أعلم أن ردكم بإنصاف هو لا، فأقل أشخاص نجلس معهم هي الأسر، ولذلك من علامات الساعة أن يبر الرجل صديقه ويجفو أباه ويبر زوجته ويجفو أمه".

وتابع: “ما وضع الأخ في حياة كل إنسان؟ الأخ مظلوم فلم يعط له حقه، وأكثرية الناس الذين أعرفهم يشعر بتقصير مع إخوته، وآن الأوان أن نراجع حساباتنا مرة ثانية، الأسرة ثم الأسرة ثم الأسرة، فالعيد يكون عيداً للأسرة”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.