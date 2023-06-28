إصابة 16 شخصًا إثر انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوي

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين إثر انقلاب سيارة “ربع نقل” بنطاق مركز فايد على طريق الإسماعيلية السويس.

وتلقت أجهزة الأمن بالاسماعيلية بلاغًا بانقلاب سيارة “ربع نقل” على طريق الإسماعيلية السويس.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث وتم الدفع بـ10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 اخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها.

تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى فايد التخصصى وتم نقل المصابين الى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.