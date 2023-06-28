إبراهيم عادل يمنح المنتخب الأوليمبي التقدم على مالي في أمم أفريقيا تحت 23 سنة

منح إبراهيم عادل، لاعب فريق بيراميدز، التقدم لصالح منتخب مصر الأوليمبي على مالي خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وجاء الهدف الأول لصالح المنتخب الأوليمبي في الدقيقة العاشرة بعد هجمة مرتدة لمنتخب مصر وصلت إلى أسامة فيصل فمرر كرة إلى إبراهيم عادل المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية بالقدم اليمنى سكنت أعلى يسار المرمى.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى أمام النيجر بدون أهداف.

وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد حاتم

الوسط: محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر

الهجوم: أحمد "قطة" – أسامة فيصل – إبراهيم عادل