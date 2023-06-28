مناسك الحج.. في أيام التشريق الثلاثة ماذا يفعل حجاج بيت الله؟

بعد أن يفيض الحجيج من عرفات إلى المزدلفة للمبيت بها والتوجه لمنى لجمع جمرات العقبة، يستكمل حجاج بيت الله الحرام المناسك متوقفين خلالها عن التلبية بعد جمع الجمرات لرميها في مشعرها، ويعقبها ذبح الهدي إن كان عليه هدي فيأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه والحلق أفضل.

يوم النحر

في يوم النحر، يستكمل حجاج بيت الله الحرام، مناسك الحج، حيث يتوجهون من مزدلفة بعد جمع الجمرات إلى منى، لرمي جمرة العقبة، ويتوقف حينها الحجاج عن التلبية ويرمون بالجمرة بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي فيأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه والحلق أفضل.

أيام التشريق الثلاث

بعد إنهاء الحجيج كل ما سبق، سيكون عليهم التحلل الأول، حيث تباح لهم جميع محظورات الإحرام عدا النساء، وطوال أيام التشريق الثلاث، يرمي حاج بيت الله الحرام الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والعقبة وكل جمرة بسبع حصيات ليكون المجموع 21 حصاة.

ومن السنة أن يدعو الحاج بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، ويكون مستقبلا للقبلة ويدعو بما شاء دون أن يتسبب في المزاحمة، أما الجمرة الكبرى فلا يدعو بعدها، ومن أراد التعجل عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس، وإذا غربت الشمس على الحاج قبل خروجه فعليه أن يبيت في منى ليلة الثالث عشر.

اتّفق الفقهاء على أنّ رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وتُرمى في الأماكن الخاصة للرمي، وتُرمى هذه الجمرات من جميع الجهات، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قال: (أَنَّ رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْل أَنْ أَذْبَحَ؟ قَال: اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَال: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْل أَنْ أَرْمِيَ؟ قَال: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ)

يمس الحاج بالحصى بطرفي إبهامه ومسبّحة يده اليمنى، ويرفع يده حتى يُرى بياض إبطيه، ويقذفها ويكبّر، وصيغة التكبير تجوز بأي صيغة مطلقًا، واختار العلماء هذا التكبير أو ما يكون نحوها: "بِسْمِ الله والله أَكْبَرُ، رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرَّحْمَنِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا".

والجمرات ثلاث، هي: الجمرة الأولى وهي أول جمرة، وتقع بعد مسجد الخيف في منى، وهي أبعد الجمرات عن مكة المكرمة، وترمى بسبع حصيات متعاقبات.

الجمرة الثانية: بعد الجمرة الأولى وقبل جمرة العقبة، ترمى بسبع حصيات، مع التكبير مع رمي كل حصاة.

الجمرة الثالثة: وهي جمرة العقبة، تُرمى بسبع حصيات، ويقوم الحاج بالتكبير مع كل حصاة.