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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التقاط الصور فوق الخيول يجذب الشباب والأطفال خلال احتفالات عيد الأضحى بالغربية

عيد الأضحي
عيد الأضحي

واصل الأطفال في محافظة الغربية الاحتفال بأجواء عيد الأضحى المبارك، بطرق ممتعة ومرحة عن طريق الخروج للتنزه والتقاط الصور التذكارية، ضمن تقاليد الاحتفال بالعيد لتوثيق كل ما يقومون به ولذلك جذب الأطفال والشباب على حد السواء ركوب الخيل والتقاط الصور التذكارية من فوق ظهورها للحفاظ على ذكرى هذه المناسبة السعيدة.

وواصل المواطنون بمحافظة الغربية، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالخروج إلى الكورنيش والأماكن العامة، وواصل الأطفال والشباب فرحتهم وابتهاجهم بالتسابق على ركوب الخيول والمراجيح، علاوة على تنظيم مسابقات رياضية احتفالا بهذه المناسبة، ‏وتشهد مراكز ومدن المحافظة إقامة الأفراح وحفلات الزفاف.

واستمر الجميع العيد في الخروج للتنزه في كافة مدن المحافظة الثمان، قاصدين المتنزهات وكورنيش النيل والأماكن الترفيهية، وحظيت أماكن ركوب الخيل بالنصيب الأكبر من الأطفال الراغبين في الاستمتاع بها والتقاط الصور التذكارية بها خلال العيد، حيث يتم ركوب الخيول مدعوما بأصحابها إما للحصول علي جولة من أعلى ظهورها أو لالتقاط صور تذكارية والنزول ليحل محله شاب أو طفل آخر، ويتم تأجيرها للركوب على ظهورها والتقاط الصور معها والسير بها على ضفاف النيل، وتحددت أسعار ركوب الخيول في القناطر بـ10 جنيهات للصورة و25 جنيهًا للجولة وتزيد حسب الوقت.

وقال الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجلس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال فترة العيد.

وأشار نائب المحافظ إلى استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن هناك مديرًا مسئولًا في كل قطاع، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لبقية العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

واحتشد الآلاف من أبناء محافظة الغربية من الكبار والصغار من الرجال والسيدات، بمصليات عيد الأضحى المبارك استعدادًا لصلاة العيد والاستمتاع بمقابلة الأهل والأصحاب، في مظهر يعد أهم مظاهر العيد وهو الصلاة عند افتتاح اليوم.

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