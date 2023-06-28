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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 3 ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة بمطار القاهرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، ثلاثة ركاب الأول أجنبي من أصل مصري والاثنين الآخرين مصريين بحوزتهم مخدرات متنوعة.

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الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط النمساوية القادمة من فيينا حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل بحوزته ٦ أكياس بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر وأنبوب به نفس المخدر و ١٥ قرصا لعقار مدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية وعماد سيد حسين مأمور التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة كريم نادي مأمور الجمرك وأحمد علي الشريف رئيس القسم تحت إشراف خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣.

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والحالتان الثانية والثالثة كانتا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس حيث تم ضبط راكبين مصريين بحوزة الأول ١٥٠ قرصا لعقار الترامادول المخدر وبحوزة الثاني ٦٠٧ أقراص لنفس العقار المخدر، تم الضبط بواسطة كل من محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر في الحالتين ومحمد رمضان مكاوي ويوسف أحمد يوسف مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة كل من أسامة عبد العزيز وأحمد شاكر عبد الوهاب مأمورا الجمرك تحت إشراف هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣.

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أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول كما أمر رضا ابو العزم مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضري ضبط أرقام ١٦٢ و١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ لكل من الراكبين الثاني والثالث وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.

جمارك مطار القاهرة الدولي جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي رحلة الخطوط النمساوية نبات الماريجوانا

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