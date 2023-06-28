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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": بعثة الأطباء البيطريين تبدأ أعمال الكشف على الأضاحي بمجازر منى خلال موسم الحج

البعثة البيطرية
البعثة البيطرية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن بعثة الأطباء المصريين الموفدة إلى الأراضى المقدسة برئاسة د إيهاب صابر – رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل استعداداتها للمشاركة في الإشراف على الهدى والأضاحى لموسم الحج هذا العام 1444 هـ.

وقال "صابر" إن جمهورية مصر العربية تشارك بعثتها الرسمية بنحو 306 من الأطباء البيطريين - بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بعموم الجمهورية - في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحى تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية من خلال العمل في 3 مجازر للإشراف على الهدى والأضاحى بتوقيع الكشف الصحي على الحيوانات الحية والتأكد من سلامتها الصحية الظاهرية وصلاحيتها الشرعية إضافة إلى متابعة عملية الذبح والكشف على اللحوم للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية، فضلاً عن جودتها والتأكد من حفظها بالطريقة الأمثل تمهيداً لقيام إدارة البنك الإسلامي بتوزيعها على بعض فقراء المسلمين في جميع أرجاء المعمورة.

وأضاف "صابر" أن جميع أعضاء البعثة بخير وصحة جيدة، مشيرا إلى أنه تم توجيه الشكر والتقدير من الجانب السعودي إلى وزير الزراعة المصرى على الدعم المقدم من البعثة.

وتواصل البعثة المصرية عملها على مدار 24 ساعة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق للإشراف على الإفادة من 750000 رأس من الأغنام كحد أدنى طبقاً لمستهدف البنك الإسلامي هذا العام.

وتتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بأرق التهاني وأجمل الأمنيات للأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الزراعة بعثة الأطباء البيطريين المصريين تبدأ اعمالها الكشف على الأضاحي مجازر منى الأراضي

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