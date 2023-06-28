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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بدء تجهيز لحوم أضاحى الأوقاف (صور)

لحوم الصكوك
لحوم الصكوك

بدأت عملية ذبح وتجهيز لحوم أضاحي وزارة الأوقاف، وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانية وهى مرحلة التشفية والتعبئة والتجميد والنقل، وصولًا بلحوم الأضاحي إلى مستحقيها الحقيقيين والأسر الأولى بالرعاية في أماكن وجودهم بعزة وكرامة.

وذلك في إطار مشروع صكوك أضاحي الأوقاف الشرعي الوطني الإنساني، ووفاء بحق المتبرعين في ذبح الأضاحي في وقتها الشرعي.

في سياق آخر، أدى المصلون صلاة العيد بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة موجهين الشكر لوزارة الأوقاف على حسن تنظيمها للصلاة بإشراف الأئمة والواعظات وتهيئة المكان لأداء الشعائر. 

جدير بالذكر أنه حرصًا من وزارة الأوقاف على تنظيم صلاة العيد على أفضل وجه، مع عدم التداخل بين صفوف الرجال والنساء، قررت الاستعانة بالواعظات للإشراف على مصليات النساء بالساحات الرئيسية والمساجد الكبرى في صلاة عيد الأضحى المبارك، وقد شاركت 11 واعظة في تنظيم مصلى النساء بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة وهن:

1- الواعظة ميرفت عزت.
2- الواعظة إيمان أحمد فريد أبوحديد.
3- الواعظة نائلة يوسف إبراهيم.
4- الواعظة إيمان محمد صبحي.
5- الواعظة جيهان أحمد عرفة شحاتة.
6- الواعظة أمنية أحمد فريد أبوحديد.
7- الواعظة عبير أحمد الصاوي.
8- الواعظة منال حسن الخشاب.
9- الواعظة ميرفت محمد نجيب
10- الواعظة مرفت محمد رمضان.
11- الواعظة إيمان الحسيني عبدالرحمن.

صلاة العيد حسن الشربتلي بالقاهرة الأوقاف الأئمة والواعظات أداء الشعائر

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