حبس عاطلين لحيازتهما 170 طربة حشيش للاتجار بها بالعامرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جراما بقصد الاتجار به، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتفى محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.