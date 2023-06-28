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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكرملين: روسيا لم تكن على علاقة بأنشطة "فاجنر" العسكرية فى إفريقيا

روسيا
روسيا

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين” عن أن روسيا لم تكن على علاقة بأنشطة مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة في إفريقيا، وذلك عقب اعتراف موسكو رسميا بأنها مولت المجموعة بأكثر من مليار دولار العام الماضي فقط.

وجاء تصريح “الكرملين” بعد إعلان الولايات المتحدة أمس عن عزمها لاتخاذ "تدابير جديدة" هذا الأسبوع، ضد أنشطة مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، ولتي قامت بتمرد قصير ضد الجيش الروسي.

يذكر أن الأمم المتحدة اتهمت الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" في إشارة لعناصر مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص في مارس 2022، خلال عملية ضد متطرفين في بلدة مورا وسط مالي.

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