تخصيص 60 ألف كيلو لحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالغربية

بدأت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بدعم من جمعية الأورمان، اليوم، توزيع أضاحيها على الأسر الأكثر احتياجًا بمراكز ومدن المحافظة، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت كمية 60 ألف كيلو لحوم بلدي ومستوردة تم توزيعها تباعًا على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى والمحدودي الدخل وذوي الهمم، من أبناء محافظة الغربية.

وأشار إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"؛ لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.