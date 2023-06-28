مابولولو فى الصدارة.. ترتيب هدافى الدورى الممتاز قبل مباريات اليوم
أشعل أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، المنافسة على لقب هداف الدوري الممتاز بتسجيله هدفًا في مرمى غزل المحلة في المباراة التي أقيمت أمس في افتتاح الأسبوع الثاني والثلاثين، ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف متساويًا مع أحمد الشيخ نجم غزل المحلة، ومقلصًا الفارق مع الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري ومتصدر قائمة هدافي الدوري، إلى أربعة أهداف.
ويترقب مابولولو ما سيفعله محمد حمدي زكي مهاجم أسوان، والنيجيري جون أوكولي مهاجم المقاولون، وسمير فكري لاعب الداخلية، ومحمد شريف مهاجم الأهلي، أبرز منافسيه على اللقب في باقي مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين التي ستقام خلال الأيام المقبلة.
ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم
- الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 14 هدفًا.
- محمد حمدي زكي "أسوان" برصيد 11 هدفًا.
- أحمد سيد زيزو "الزمالك" وأحمد الشيخ "غزل المحلة" ولكل منهما عشرة أهداف.
- محمد شريف "الأهلي" والنيجيري جون أوكولي "المقاولون" وسمير فكري "الداخلية" ولكل منهم 9 أهداف.
- محمد الشامي "الإسماعيلي" ومحمد عبداللطيف جريندو "المصري" والتونسي رفيق كابو "إنبي" وكريم بامبو "البنك الأهلي" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" والجزائري رزقي حمرون "فاركو" ولكل منهم 8 أهداف.
- التونسي سيف الجزيري "الزمالك" والتونسي فراس شواط "الإسماعيلي" ورمضان صبحي والجنوب إفريقي فخري لاكاى ومصطفى فتحي "بيراميدز" وحسام حسن والغاني بنجامين بواتينج "سموحة" وأحمد أمين أوفا "إنبي" ولكل منهم 7 أهداف.
- الأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" ومحمد هلال "البنك الأهلي" وكريم طارق "طلائع الجيش" ومروان محسن "فيوتشر" ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم 6 أهداف.
- التونسي علي معلول وأحمد عبدالقادر "الأهلي" ومروان حمدي والتونسي إلياس الجلاصي "المصري" وعبدالرحمن خالد "المقاولون" ومحمد رضا "فيوتشر" ولكل منهم خمسة أهداف.