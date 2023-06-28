مابولولو فى الصدارة.. ترتيب هدافى الدورى الممتاز قبل مباريات اليوم

أشعل أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، المنافسة على لقب هداف الدوري الممتاز بتسجيله هدفًا في مرمى غزل المحلة في المباراة التي أقيمت أمس في افتتاح الأسبوع الثاني والثلاثين، ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف متساويًا مع أحمد الشيخ نجم غزل المحلة، ومقلصًا الفارق مع الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري ومتصدر قائمة هدافي الدوري، إلى أربعة أهداف.

ويترقب مابولولو ما سيفعله محمد حمدي زكي مهاجم أسوان، والنيجيري جون أوكولي مهاجم المقاولون، وسمير فكري لاعب الداخلية، ومحمد شريف مهاجم الأهلي، أبرز منافسيه على اللقب في باقي مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين التي ستقام خلال الأيام المقبلة.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم

الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 14 هدفًا. محمد حمدي زكي "أسوان" برصيد 11 هدفًا. أحمد سيد زيزو "الزمالك" وأحمد الشيخ "غزل المحلة" ولكل منهما عشرة أهداف.

أحمد سيد زيزو