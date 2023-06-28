لأول مرة.. 1.5 مليون جنيه جوائز لذوى الهمم فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص 5 جوائز لفرع المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه.

يأتي ذلك تقديرًا لذوي القدرات الخاصة من ذوي الهمم من أهل القرآن الكريم.

على النحو التالي:

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.

وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد الاختبار المركزي المؤهل للمسابقة لهذا الفرع.

وأعلنت وزارة الأوقاف، قبل ذلك، عن تنظيم وزارة الأوقاف المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية في شهر ديسمبر 2023م، وتفعيلًا لدور المجتمع المدني الجاد في خدمة القرآن الكريم، وبناء على مشاركة مجموعة شركات درة العقارية بمبلغ 3.4 مليون جنيه في إطار دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم، تم رفع جوائز المسابقة إلى 6.5 مليون جنيه.