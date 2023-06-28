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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه القناة: انتظام سير العمل بجميع المحطات والشبكات أول أيام عيد الأضحى

شركة مياه الشرب
شركة مياه الشرب

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن انتظام سير العمل في جميع القطاعات والمناطق وأن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات في إقليم محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع، وغرفة عمليات الطوارئ الرئيسية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، الجزارين والمواطنين في محافظات القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، عدم إلقاء مخلفات أعمال ذبح الأضاحي، والمواد الصلبة، والمخلفات، والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، والحفاظ علي مياه الشرب وعدم إهدارها وترشيد استخدامها خلال عيد الأضحى المبارك حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع رفع درجة الاستعداد بفرق التدخل السريع والطوارئ والحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الشركة أطلقت الأسبوع الماضي حملات التوعية ونشر الإرشادات التي توضح الطرق الصحيحة للتخلص من مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقائها في بالوعات الصرف الصحي، التي من شأنها أن تتسبب في انسداد لشبكات وطفح مياه الصرف الصحي بالشوارع، وشملت الحملة توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك بيانا إحصائيا بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من مياه الشرب بأماكن عشوائية لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً، على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بمحافظات إقليم القناة "السويس والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية والشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

اللواء عبد الحميد عصمت أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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