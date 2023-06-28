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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 5 بينهم طفلة من أسرة واحدة بإصابات متنوعة، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة اتجاه البحر الأحمر بعد بوابة بنى سويف بنحو 50 كيلو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة اتجاه البحر الأحمر بعد بوابة بني سويف بنحو 50 كيلو.

وتبين إصابة كل من فايزة شهدي عبد الملاك 63 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم الأيمن، وإنجي حمدي حنا 34 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، بيرو بيطر نبيل 7 سنوات، مصابة بجرح بفروه الرأس نحو 3 سم، واميرة حمدي حنا 28 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض وسحجات وكدمات، وبيتر نجيب لمعي 36 سنة مصاباً بسحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.

بني سويف انقلاب سيارة أسرة واحدة اصابة

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