"فرحة العيد تجمعنا".. أقباط يشاركون في احتفالات عيد الأضحى بالمنوفية

في لفتة طيبة تجسد الوحدة الوطنية في أبهى صورها، شارك العديد من أقباط بركة السبع بمحافظة المنوفية برئاسة القس شاروبيم موريس، راعى كنيسة مارى جرجس ببركة السبع، والقس باخوميوس ميخائيل كاهن كنيسة ماري جرجس ببركة السبع، والدكتور شريف رمزي، في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك عقب صلاة العيد باستاد اللواء أحمد رشدي بالمركز.

وسادت حالة من الفرحة البهجة بين جموع المصلين، ووزع بعض المتطوعين الحلوى على المصلين والبالونات على الأطفال، وأكد أحمد المراكبي، أحد أهالي المركز، أنهم تفاجئوا بمشاركة الأخوة الأقباط فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، والتقطوا معهم الصور التذكارية.

واحتفل أهالي محافظة المنوفية بالعيد منذ الساعات الأولى من فجر اليومن عن طريق خروجهم جماعات وترديد تكبيرات العيد، وضجت الساحات بالتكبير والتهليل احتفالا بالعيد المبارك.

وأدى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك، وسط جموع المصلين بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم، وبحضور واللواء حازم عبدالحميد مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وألقى الشيخ كمال عمار، مدير الدعوة، خطبة العيد مقدماً التهنئة لجموع المصلين بعيد الأضحي المبارك، مؤكداً أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية، وأن يوم عيد الأضحى أعظم الأيام عند الله وهو يوم الحج الأكبر.