المواطنون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى في المحافظات: رحلات نيلية ومجازر مجانية

احتفل المواطنون على مستوى محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد تأدية الصلاة، بالخروج إلى المتنزهات والحدائق والشواطئ، وسط أجواء من البهجة والسعادة، كما قامت القيادات التنفيذية بتفقد الخدمات بالمجازر؛ للاطمئنان على استعداداتها.

ففي مطروح، دعا المحافظ خالد شعيب، اليوم، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمنع ذبح الأضاحي بالشوارع والطرقات العامة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة والشكل الحضاري، حيث تم فتح 8 مجازر على مستوى المحافظة لذبح الأضاحي مجانا.

وأدى المحافظ صلاة العيد بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح، بحضور العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات، وعمد ومشايخ وأهالي مطروح.

ووزع المحافظ الهدايا ولعب الأطفال والعيدية النقدية على المهنئين والأطفال بعد صلاة العيد، موجها التهنئة لجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالي مطروح، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم وعلى مطروح ومصرنا الغاليـة بالخير واليمن والبركات.

وفي السياق، تشهد شواطئ المحافظة خلال أيام العيد إقبالا كبيرا من المصطافين وأهالي المحافظة، كما تشهد حدائق مطروح عددا من الفعاليات والاحتفالات على مدار أربعة أيام العيد، مع فتح أبوابها للجمهور وتنظيم برامج وحفلات ترفيهية مجانية لزوارها.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف المديريات الخدمية وكذلك المستشفيات تتابع على مدار الساعة خلال أيام العيد؛ لاستقبال أي شكاوى أو حالات طارئة ورفع درجة الاستعدادات، بالإضافة إلى التواجد الأمني والتنظيم المروري للطرق الرئيسية والشوارع وفي الكورنيش واتجاه الشواطئ العامة، مع ما تشهده مطروح حاليا من إقبال سياحي، مع تكثيف جهود النظافة بالشوارع والشواطئ.

وفي القليوبية، تفقد المحافظ عبدالحميد الهجان عددا من المجازر خلال الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك؛ لمتابعة سير العمل فيها وانتظام استقبال الأضاحي من المواطنين خلال أيام العيد.

وأكد جاهزية مجازر المحافظة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخلها؛ للكشف على الماشية قبل الذبح، وتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح خلال أيام العيد، مشيرا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي، منوها بأنه تم تطوير المجازر الحكومية بالقليوبية؛ لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة، والذي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها والشوارع، والالتزام بالذبح في المجازر والتي ستفتح بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، ولتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.

وفي الغربية، صرح مدير مديرية الطب البيطري بالغربية الدكتور حاتم أنور بأنه تم فتح 18 مجزرًا ونقطة لذبح الأضاحي بجميع مراكز ومدن المحافظة، موضحًا أنه تم رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات بين الأطباء البيطريين والمعاونين والعاملين خلال أيام العيد.

وأوضح مدير الطب البيطري أن جميع المجازر والنقاط المجانية تعمل بنظام الورديتين، والعمل بالمجازر العمومية يبدأ في السابعة صباحا، بينما العمل في نقاط الذبح يكون في السابعة والنصف صباحا خلال أيام عيد الأضحى.

وأشار إلى أن المديرية أعلنت رفع حالة الطوارئ استعدادا إلى عيد الأضحى المبارك، وجرى إلغاء الإجازات وزيادة عدد الأطباء والمعاونين والعمال داخل المجازر، وتوفير كل المواد الملونة، مناشدا المواطنين بضرورة الذبح داخل المجازر، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة، وأيضا أعمال الذبح بالمجان، وفقا لتعليمات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي.

من ناحية أخرى، أصدر المحافظ الدكتور طارق رحمي القرار رقم (743) الذي نص على حظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة، كما حظر القرار ذبح الأضاحي خارج المجازر، على أن يتم الذبح داخل المجازر بنطاق المحافظة بمراكزها الثمانية بالمجان وبدون تحصيل أي رسوم، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الذبح أو بقايا الحيوانات التي تسبب تلويث البيئة والطرق والشوارع، مع إلزام مأموري الضبط القضائي بتنفيذ القانون وتطبيق العقوبة المنصوص عليها لكل من يخالف ذلك.

وفي البحر الأحمر، شهدت الشواطئ العامة والأندية الشاطئية بمدينة الغردقة، صباح اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين وأهالي مدينة الغردقة بجانب رحلات الوافدين من المحافظات المجاورة؛ لقضاء أول أيام العيد على الشواطئ، حيث شهد نادي الرياضات البحرية والنادي الاجتماعي وشواطئ مجلس المدينة بحي شمال وحي جنوب الغردقه إقبالا كبيرا من المواطنين، وسط تعزيزات من التواجد الطبي والمنقذين وعمال النظافة بجانب الانتشار الأمني والمروري بمحيط المتنزهات.

كما شهد الممشى السياحي الجديد شمال مدينة الغردقة توافد المواطنين لقضاء أول أيام العيد بجانب المتنزهات في ممشى المركز السياحي جنوب الغردقة، حيث وجه محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي بتوفير كافة الخدمات للمواطنين في المتنزهات والممشى السياحي والشواطئ العامة، كما تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة؛ للتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمديريات.

وفي أسوان، احتفل المواطنون بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد استحوذت مناطق الجزر النيلية الشهيرة على اهتمامات المواطنين، والذين قضوا معظم الأوقات وسط الطبيعة الخلابة والشواطئ النيلية لتلك الجزر، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة.

ونظمت الأسر والعائلات الأسوانية رحلاتها عبر المراكب الشراعية واللنشات النهرية؛ للوصول إلى الجزر النيلية، وحازت جزر بربر وجزيرة التمساح وفوكس على نصيب الأسد من حيث نسب التوافد والإقبال، حيث قضى المترددون عليها معظم الأوقات في السباحة داخل النيل في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة الذي بلغ ذروته هذه الأيام.

كما تدفق المواطنون على عدد من الحدائق العامة والمتنزهات، والتي كان من أبرزها على الإطلاق حديقة فريال والحديقة النباتية التي تصدرت المشهد ونسب الإشغال، ويرجع سر إقبال المواطنين على حديقة فريال نظراً لانخفاض تكلفة رسوم الدخول، بالإضافة إلى موقع الحديقة المتميز على النيل، وتعد ملاصقة للفندق التاريخي "أولد كتراكت"، وتعد الحديقة أيضاً معلماً تاريخياً لأسوان، حيث يعود تاريخها لفترة حكم الملك فاروق، والذي كان يتردد للإقامة في أسوان بالقصر الملكي له "فندق أولد كتراكت حالياً"، ثم أمر ببناء حديقة لابنته الأميرة فريال وإهدائها لها في إحدى المناسبات.

كما توافد المئات من الأسوانين على "جزيرة النباتات" أو الحديقة النباتية وسط النيل أسوان، والتي تتميز باحتوائها على أندر النباتات والأشجار الاستوائية على مستوى العالم، وتضم 720 نوعا نباتيا مختلفا.

وفي كفرالشيخ.. شهدت المحافظة، توزيع الورود والحلوى وكروت هديا الرئيس لأهالي المحافظة، كتب عليها "تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير".

وانتشر شباب وفتيات المحافظة، يوزعون الحلوى والكروت والورود على المارة أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وأمام حديقة صنعاء، وبعدد من الشوارع، مقدمين التهنئة للمعيدين من كبار وشباب وأطفال وفتيات وسيدات، مقدمين لهم الحلوى والورود وكروت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط حالة من الفرحة والسعادة.

وعبر أهالي المحافظة عن سعادتهم بهدية الرئيس لهم، متمنين له دوام الصحة والعافية، وتظل راية مصر مرفوعة، تحت قيادته، ومزيدا من الرقي والتقدم لمصرنا، ومزيدا من المشروعات القومية العملاقة، وأن ينعم على مصر بالأمن والأمان.

بدوره، قدم محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولقيادات الدولة، والشعب المصري عامة وأهالي محافظة كفر الشيخ خاصة وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة، والصحفيين والإعلاميين والمراسلين بالمحافظة؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن يعم الخير والنماء والرخاء على كافة ربوع مصر.

وفي الدقهلية، استقبل المحافظ الدكتور أيمن مختار المهنئين من القيادات الدينية المسيحية والإسلامية والتنفيذية والشعبية؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داخل النادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي.

وقال المحافظ - حسب بيان صادر، اليوم- "باسم شعب الدقهلية أتقدم بخالص التهاني القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. كل عام وشعب الدقهلية والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بخير وأمن وأمان وخالص تهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".. داعيا الله أن تكون أيامنا كلها أعياد، وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد تحت قيادة الرئيس في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن أعياد المصريين كلها أعياد وطنية لها صبغتها الدينية، يحتفل بها المصريون جميعًا مسلمين وأقباط وتأتي تأكيداً لأواصر المحبة بين نسيج الشعب المصري الواحد.

وأكد أن أعمال التطوير التي يشهدها شارع الجيش حالياً هي ضمن الدعم الإضافي، الذي حصلت عليه المحافظة من وزارة التخطيط مكافئه لانتهائها من تنفيذ الخطة الاستثمارية قبل موعدها المحدد، تم استغلالها في تطوير ورصف شارع الجيش والحدائق العامة به.

وعقب الانتهاء من استقبال المهنئين بالعيد تفقد محافظ الدقهلية، الأعمال الجارية لإنشاء عدد من الملاعب متعددة الاستخدام باستاد المنصورة الرياضي، مشيراً إلى أن هذه الملاعب ستحدث طفرة نوعية في الأنشطة الرياضية المقدمة لأعضاء النادي.

الجدير بالذكر أنه تم خلال استقبال المهنئين بعيد الأضحى عرض بعض الفقرات الفنية من فرقة استاد المنصورة للفنون الشعبية.

وفي نهاية الاحتفالية قدم رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة الرياضي درع النادي إلى المحافظ؛ تقديراً لدعمه الدائم لاستاد المنصورة وللأنشطة الرياضية به.

