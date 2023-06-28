200 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد موسكو وضواحيها

أدى ما يقرب من 200 ألف مسلم صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى في مساجد العاصمة الروسية موسكو وضواحيها، حسبما صرح النائب الأول لرئيس مجلس المفتين في روسيا، روشان أبياسوف.

وأوضح المسؤول الروسي في تصريح نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، أن "105 آلاف من المصلين أدوا صلاة العيد في مسجد موسكو الكبير، وأكثر من 50 ألفا بمسجد موسكو التاريخي، وأكثر من 40 ألفا بمسجد موسكو التذكاري، ونحو 100 ألف بمساجد ضواحي موسكو".

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسلمين الروس، بمناسبة عيد الأضحى، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المسلم في روسيا، في تعزيز السلام بين مختلف الأعراق والأديان والحفاظ على القيم الأسرية.

يأتي ذلك، فيما شهدت منى قرب مكة المكرمة، صباح اليوم، توافد الحجاج لرمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة 1.8 مليون شخص، وفق السلطات السعودية.

ووفق الوكالات فأنه منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، شقت مجموعات من المصلين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسم يُجسد غواية الشيطان.

وبعد الانتهاء يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصّه، ثم يرتدي ملابسه العادية.

طواف الإفاضة

ويتوجه الحجاج لاحقا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ثم يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث.

بعد طقوس الرجم، يعود الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.

وأعلنت السلطات السعوديّة الثلاثاء مشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج، 1.66 مليون منهم من خارج المملكة.

ويُقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية الثلاثاء في عرفات.