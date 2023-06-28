الشبكة الوطنية: الدفع بـ26 سيارة إسعاف لتأمين عيد الأضحى بالإسماعيلية

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، أن مرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، دفع بـ26 سيارة إسعاف لتأمين الساحات الشعبية ومراكز الشباب التي أقيمت فيها صلاة عيد الأضحى.

وكان أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية عن رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وقال الدكتور علي حطب، إنه تم التأكد ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى محافظة الإسماعيلية، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أى حالات مرضية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الطوارئ بكافة المستشفيات لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

وأشار الدكتور علي حطب، إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة الإسماعيلية، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها، وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

وأكد الدكتور على حطب، على انعقاد الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكافة الإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة، ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، مشددًا على أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة.