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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص بينهما سيدتين في مشاجرة بسبب "الأطفال" بالفيوم

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء والشوم والعصي وذلك بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، اليوم الأربعاء، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، في إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين أهالي الأطفال ثم تحوّلت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، لنقل المصابين للمستشفى وفض المشاجرة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا بإصابة 4 أشخاص بجروح وكسور في مشاجرة بين أسرتين في قرية العزيزية بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور وتبينّ إصابة كل من إبراهيم عوض عبد الغني أحمد (50 سنة) بجرح في فروة الرأس طوله حوالي 15 سم، وجرح بالجفن الأيسر، وسيد محمد عبد الغني أحمد (35 سنة) بجرح في فروة الرأس طوله 10 سم، وآمال عبد الكريم عبد الغني أحمد (37 سنة) باشتباه كسر في اليد اليسرى، وسهير عوض عبد الغني أحمد (50 سنة) بإصابات متعددة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان المشاجرة على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة وضبط طرفيها الذين تبادلوا الإتهامات فيما بينهما وألقى كل منهما اللوم على الآخر.
 جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة 4 أشخاص سيدتين مشاجرة خلافات الجيرة بالفيوم

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