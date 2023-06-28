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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد غياب 13 عامًا.. السيرك القومي يعود لمدينة العريش في عيد الأضحى

السيرك
السيرك

يعود السيرك القومي لمدينة العريش بعد غياب 13 عامًا بسبب الأحداث التي مرت بها محافظة شمال سيناء، حيث يفتتح المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، مساء اليوم، السيرك القومي في مدينة العريش، في حضور قيادات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة.

وقالت ليلي الجوهري، مدير سيرك العريش - في بيان اليوم-، إن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، تقدم برنامج السيرك القومي في مدينة العريش، يوميًا الساعة التاسعة مساء خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المخرج وليد طه، مدير السيرك القومي، أن برنامج السيرك يتضمن 13 فقرة فنية من أروع وأخطر فقرات السيرك منها "الكوبرا شو والثعابين العاصرة، الميزان الطائر، التوازن على الكراسي، الطوق الهوائى، الكرابيج، الاكستريك، الخناجر، التوازن، البسكليت، المهرج، الساحر، الدودة، الكاوتشوك"، مشيرا إلى أن التذاكر تباع بأسعار 30 و50 جنيهًا للفرد.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد اعتمدت برنامج ‏الفعاليات ‏والأنشطة الثقافية والفنية، التي تُقدمها قطاعات وزارة الثقافة، ‏للجمهور المصري، بالقاهرة والمحافظات، احتفاءً بعيد الأضحى ‏المبارك‎، والذي يشهد عددًا من المفاجآت، من بينها، إقامة فعاليات متعددة بمدينة العريش، وعودة الحياة لسيرك العريش، وإقامة كرنفالات فنية متنوعة في المحافظات، بالإضافة إلى أنشطة الأحياء بديل العشوائيات، وأكثر من 14 عرضًا مسرحيًا على مسارح الدولة.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التهنئة لأبناء الشعب ‏المصري، والأمة العربية، بقدوم عيد الأضحى المبارك، ‏راجية ‏من الله أن يجعلها أيام خير وسعادة على الجميع، مؤكدةً ‏حرص ‏وزارة الثقافة، بقطاعاتها المتعددة، إضفاء البهجة على ‏الجمهور بأيام عيد الأضحى، من خلال ما تقدمه من ‏أنشطة ‏وفعاليات، تستهدف كل شرائح الجمهور.

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