مجازر شمال سيناء تفتح أبوابها لذبح أضاحي المواطنين بالمجان

فتحت مجازر شمال سيناء اليوم الأربعاء، أبوابها أمام المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقالت مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء الدكتورة عبير حجاب في بيان، إن مجازر شمال سيناء فتحت أبوابها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى غروب شمس رابع أيام العيد، لذبح الأضاحي بالمجان، حيث تم توفير طبيب بيطري في كل مجزر للإشراف على عملية الذبح.

وأشارت حجاب، إلى توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث أنه غير جائز شرعا التضحية بالإناث العشار، مشددة على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، فضلا عن رفض أي ذبيحة غير مطابقة للشروط.

ومن جانبها قالت مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء أماني رسلان، إنه تم تحرير 13 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملة التي شنتها المديرية بالاشتراك مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت المدير العام، أنه تم تسليم المحاضر للعرض على النيابات المختصة، مؤكدة توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة والأرصدة الخاصة بالسلع التموينية والمواد البترولية بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتابعت انتظام صرف البونات الخاصة بالمواطنين من الشركة العامة لتجارة الجملة.

وتقرر إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينين، وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل لجان للمرور على المخابز والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات وتمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للاستهلاك وصرف البدالين التموينيين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للأسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمي دون مغالاة وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.