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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا إرميا يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى

الانبا ارميا
الانبا ارميا

هنأ أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعيد الأضحى، وذلك بمشيخة الأزهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ. د. مصطفي عبدالغني عضو مجلس الشيوخ، ونواب رئيس جامعة الأزهر، أ. د. محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري منسق بيت العائلة المصرية، أ. د. محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أ. د. محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم، أ. د. محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وأ.د نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والإعلامي مايكل منصور عضو لجنة الشباب.

وكان قد أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم، في مسجد القوات الجوية بالقاهرة، مع قيادات وجنود القوات المسلحة.

واستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس السيسي، فور وصوله إلى مسجد القوات الجوية لأداء صلاة عيد الأضحى.
وأقيمت صلاة عيد الأضحى بحضور الرئيس السيسي في مسجد القوات الجوية احتفالا بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو. 

وكذلك، كانت قيادات القوات المسلحة، بجانب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في مقدمة المسئولين الذين استقبلوا الرئيس السيسي

وحضر شعائر صلاة عيد الأضحى مع الرئيس السيسي، كل من: شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عددٍ من كبار قيادات الدولة وكبار الكتاب والصحفيين.

وشهد الرئيس السيسي خطبة عيد الأضحى المبارك، حيث تحدث الخطيب عن يوم الحج وكونه عيدًا في الأرض والسماء، وأن الله سبحانه وتعالى شرع الأعياد لنستعيد الأمجاد ولنفرح برحمة الله ونعمه.

ودعا خطيب مسجد القوات الجوية إلى مصر وجيشها، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظهما.

أحمد الطيب شيخ الأزه أحمد الطيب شيخ الأزهر الأرثوذكس الإمام الأكبر الإمام الأكبر أ د أحمد الطيب الامين العام الأمين العام لمجمع البحوث

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