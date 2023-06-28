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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شاهد احتفالات جنونية لأهالي الجيزة بعيد الأضحى (فيديو)

العيد
العيد

قام عدد كبير من شباب منطقة الساحة الشعبية، بمحافظة الجيزة، بتنظيم احتفالات صاخبة عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، مستخدمين سماعات دي جي ضخمة، ومسرح خشبي، وبعض الألعاب النارية.

وهي العادة السنوية التي اعتادها أهالي منطقة ميدان الجيزة خلال عيدي الفطر والأضحى المبارك. 

وقال أحمد أشرف أحد سكان المنطقة المشاركين في الاحتفالية، نقوم بتنظيم هذه الكرنفالات بمجهود ذاتي من أجل اسعاد الاطفال والشباب الصغير، بدون حدوث اي نوع من الأذي للغير، وربنا يديمها علينا ونحتفل كل عام مع أخواتنا وأصحابنا من أهل الحي.

https://youtu.be/_DIwyHfEBOo

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