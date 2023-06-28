محافظ الجيزة يوجه بتقديم الخدمات للمواطنين دون أي إخلال

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد القيادات التنفيذية بالنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي إخلال، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس ومتابعة جهود النظافة والتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة والتنسيق الدوري مع أجهزة المرافق للاستجابة لأي شكاوى واردة من المواطنين.

جاء ذلك عقب أداء المحافظ صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظا على البيئة.

استعدادات المحافظة لعيد الأضحى

وكانت محافظة الجيزة قد انتهت من كل التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تواجد كامل للقوة البشرية والعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة.

ففي قطاع التموين، تقرر إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينيين بمحافظة الجيزة، وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل لجان للمرور على المخابز والتأكد من إنتاجها خبزًا مطابقًا للمواصفات وتمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للاستهلاك، وصرف البدالين التموينين للمقررات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للأسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.

وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضي.