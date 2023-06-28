إيرادات فيلم "بيت الروبي" تتخطى الـ20 مليون جنيه في أسبوعه الأول

حقق فيلم «بيت الروبي» بطولة النجم كريم عبد العزيز وعدد كبير من النجوم نجاحا كبيرا للغاية خلال أسبوعه الأول في العرض بالسينمات المصرية، حيث قررت شركة سينرجي فيلمز المنتجة للفيلم طرحه قبل الأفلام الأخرى المشاركة في موسم عيد الأضحى بأسبوع.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وحقق فيلم بيت الروبي خلال 7 أيام من العرض إيرادات كلية بقيمة 20,666,607 جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية قبل البداية الفعلية لموسم عيد الأضحى حيث ينافس 3 أفلام جديدة أخرى.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه السوشيال ميديا، ويصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.