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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد أهالي الإسكندرية على الشواطئ صباح أول أيام العيد

توافد أهالي الإسكندرية
توافد أهالي الإسكندرية على الشواطئ بعد صلاة العيد

ضحك ولعب على شط إسكندرية، هكذا كان المشهد على شاطئ منطقة بحري، حيث توافد المواطنين على الشواطئ عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك، وخرج أهالي عروس البحر إلى الكورنيش لقضاء عطلة أول أيام العيد في أجواء أسرية.

ورصدت عدسة "الدستور" نزول العديد من الأطفال والشباب للسباحة في المساحة الشاطئية المقابلة لميدان المساجد بأبو العباس، كما حرص البعض على الجلوس على الكورنيش وتناول الآيس كريم والمسليات، فضلا عن التقاط الصور التذكارية بين الشباب والأهالي.

وقالت أمال أحمد ربة منزل أنها اعتادت كل عام قضاء فسحة العيد مع أسرتها بمنطقة بحري بعد الصلاة، مشيرة إلى أنها تستمتع بالخروج والتنزه أول أيام العيد.

وأضافت لـ«الدستور» أنها توجهت إلى الشاطئ مع ابنائها لارتفاع درجة الحرارة اليوم، والذي يتناسب مع نزول البحر والاستمتاع به.

وقال أشرف عبد الفتاح، إنه يحرص على أداء  صلاة العيد كل عام  بمسجد أبو العباس، وذلك مع العديد من اصدقائه، حيث يعمل المكان مظاهر البهجة والتي تعبر عن أجواء العيد.

وأدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك ، بمسجد أبو العباس المرسي بحي الجمرك. بمشاركة الآلاف من المواطنين من الشباب والرجال والسيدات والأطفال، ووسط أجواء احتفالية مبهجة بينهم.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة بعيد الأضحى المبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة. كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى.

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفوري معها. 

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شط إسكندرية منطقة بحري عروس البحر فسحة العيد عيد الأضحى المبارك

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