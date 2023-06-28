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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط الأهالى بالمسجد الكبير

محافظ مطروح يؤدى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صلاة عيد الأضحي المبارك،  وسط الأهالي بالمسجد الكبير، حيث رصدت الدستور أداء الأهالي والمحافظ للصلاة. 
 

وعقب امتلاء  المسجد الكبير وساحته، قام الأهالي بأداء الصلاة أمام المسجد وسط فرحة الأهالي والأطفال. 

 

وفي سياق آخر كان قد أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم. 


وأكد محافظ مطروح على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مع توافر كافة  السلع الاساسية  والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، لافتا إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم مع زيادة المعروض منها بكافة أنواعها في المجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين بأسعار أقل من الأسواق، حيث تم توفير لحوم سودانية طازجة سعر الكيلو 195 ولحوم برازيلي مجمدة سعر الكيلو 170 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية بمدن المحافظة، ويتم التوزيع  تحت  اشراف مديرية التموين، بجانب زيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية من السولار والبنزين  المخصصة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك  المتوقعة مع زيادة الإقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال إجازة العيد. 


كما خصصت  مديرية الأوقاف بمطروح عدد  400 ساحة ومسجداً ذات خطيب وإمام من الأوقاف لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز  المحافظة، مع  المرور وتوفير التأمين بها  والوقوف على تمام جاهزيتها والاستعدادات لاستقبال المصلين.


وأشار  محافظ مطروح إلى أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت استعداداتها القصوى خلال فترة العيد مع تجهيز عدد ( 8 ) مجازر.

محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ مطروح يؤدى صلاة عيد الأضحى
عيد الأضحى صلاة محافظ مطروح مطروح المسجد الكبير

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