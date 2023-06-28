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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات فى صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات

صلاة العيد بكفر الشيخ
صلاة العيد بكفر الشيخ

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن غرفة العمليات بأوقاف كفر الشيخ أي مخالفات أثناء أداء صلاة عيد الأضحى سواء في المساجد أو في الساحات المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة، لافتا إلى أن  الآلاف من المصلين قد أدوا صلاة العيد  بالمساجد بالقرى والمدن، كما تواجد رجال الأمن لأعمال التأمين وتواجدت أيضًا سيارات الإسعاف في محيط المساجد.

وأدى أهالي محافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الأضحى بـ 200 ساحة 4495 مسجداً بمدن وقرى المحافظة ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وأدى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ،  وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، صلاة عيد الأضحى بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ ، مقدمان التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة عيد الأضحى ،داعين الله أن يحفظ مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما قدما التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية.


وجاء ذلك بحضور اللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطني بكفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد والعقيد أيمن كمال رزق، نائب المستشار العسكري، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة، والأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.


وقال الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن عيدُ الأضحَى يومٌ عظيمٌ مشهودٌ مِن أيامِ اللهِ تعالى، حيثُ يفرحُ فيه حجاجُ بيتِ اللهِ الحرامِ بأداءِ مناسكِهِم، كما يفرحُ المسلمون بفضلِ اللهِ عليهم في العشرِ الأوائل من ذي الحجة، وشعيرةِ الأضحيةِ، ولقاءِ الأهلِ والأحبةِ، حيثُ يقولُ نبيُّنَا (صلّى اللهُ عليه وسلم)ـ، (أعظمُ الأيامِ عندَ اللهِ يومُ النحرِ، ثمّ يومُ القرِّ)؛ ويومُ القرِّ: هو اليومُ الثانِي الذي يلي يومَ النحرِ؛ لأنّ الناسَ يقرونَ فيهِ بمنَي بعدَ أنْ فرغوا مِن أعمالِ يومِ النحرِ.

كما أكد بسيوني، في خطبة العيد على الفداء والتضحية الذي غرس أصوله نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام عندما رأى أن يذبح ولده الوحيد "يا بني إني أرى في المنام أنى أذبحك"فرد الابن على أبيه قائلا "افعل ما تؤمر)ومن أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه إراقة الدماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما عمل ابن آدم في يوم النحر عملا أحب الى الله من خرافة الدم ".وأكد على أن الأعياد فرصة لصلة الأرحام والتوسعة على الفقراء والمحتاجين.


وأضاف الشيخ عطا بسيوني، أنه لا شكَّ أنّ الأعيادَ فرصةٌ عظيمةٌ لتقويةِ الروابطِ الاجتماعيةِ بينَ الأقاربِ والأرحامِ، والناسِ جميعًا، ونشرِ المودةِ والرحمةِ والأخوةِ، وتقويةِ الصلاتِ وتفريجِ الكرباتِ، حيثُ أخبرَ نبيُّنَا (صلّى اللهُ عليه وسلم): (أنّ رجلًا زارَ أخًا له في قريةٍ أخرى، فأرصدَ اللهُ على مدرجتِه ملكًا، فلمّا أتَى عليه، قال: أين تريدُ؟ قال: أريدُ أخًا لي في هذه القريةِ، فقال: هل لك عليه مِن نعمةٍ تربهَا؟ قال: لا غيرَ أنّي أحببتُه في اللهِ، قال: فإنّي رسولُ اللهِ إليك بأنّ اللهَ (عز وجل) قد أحبّكَ كما أحببتَه فيه)، ويقولُ (صلى الله عليه وسلم): (لا تدخلون الجنةَ حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولَا أدلُّكُم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتُم؟ أفشوا السلامَ بينكم)، ويقولُ (عليه الصلاةُ والسلامُ): مَن نفّسَ عن مؤمنٍ كربةً مِن كربِ الدنيا نفسَ اللهُ عنه كربةً مِن كربِ يومِ القيامةِ، وتكتملُ فرحتُنَا بالعيدِ، ويكونُ شكرُنَا للهِ سبحانه على ما تفضلَ به علينَا وأنعم، يقولُ سبحانه: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ)، اللهم احفظْ بلادنَا مصرَ وسائرَ بلادِ العالمين

وتوافد أهالي المحافظة عل الميادين بمدينة كفر الشيخ، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وأقبل الأطفال على شراء الألعاب المتعددة، إضافة لتبادل التهاني بالعيد، وسط فرحة كبرى.

الأوقاف المساجد الساحات مخالفات محافظ كفر الشيخ

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