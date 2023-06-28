طفلتان يوزعان الحلوى على المصلين احتفالا بعيد الأضحى بمطروح

حرصت الطفلتان ملك ومليكة، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك على توزيع الحلوى على الأطفال خلال توافدهم على المسجد الكبير بمحافظة مطروح.

ورصدت الدستور الطفلتين ملك ومليكة خلال التوزيع وإدخال البهجة على الأطفال.

وقالت آيه مجدي والدة الطفلتين ملك ومليكة لـ"الدستور، إنهم حرصوا على تجهيز علب صغيرة تحتوي علي "فشار وحلوي وبالونات" لتوزيعها علي الأطفال أثناء توافدهم علي المساجد لأداء صلاة عيد الأضحي.

وأكدت أنهم حرصوا على ذلك كمشاركة منهم وإدخال البهجة والسرور علي الأطفال في أول أيام عيد الأضحي المبارك.

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