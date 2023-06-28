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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أعمال شغب فى فرنسا بعد مقتل مراهق على يد شرطى

أعمال شغب فى فرنسا
أعمال شغب فى فرنسا

اندلعت أعمال شغب في نهاية فترة ما بعد ظهر اليوم في منطقة الجسر القديم بمدينة نانتير في الضواحي الغربية لباريس، بعد ساعات قليلة من وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد ضابط شرطة.
 

وأفادت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، أن "الشرطة قامت باعتقال 9 أفراد في أعمال الشغب التي اندلعت في منطقة الجسر القديم بمدينة نانتير الواقعة في الضواحي الغربية للعاصمة باريس، وتأتي هذه الأحداث بعد ساعات قليلة من وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد ضابط شرطة استخدم سلاحه بعد رفضه الامتثال صباح الثلاثاء".

 

كما أوضحت القناة أنه "اعتبارا من نهاية فترة ما بعد الظهر، تم تشكيل قوة شرطة كبيرة بعد اندلاع أعمال الشغب على بعد بضع مئات الأمتار من منزل الضحية".

 

وبحسب القناة، فقد تحطمت بعض الحافلات وأضرمت النيران في السيارات وصناديق القمامة على الطريق.

 

كما تصاعد عمود دخان كبير فى قلب المنطقة، جراء حريق يشمل أثاث الشوارع، وعلب القمامة والأدوات الموجودة في مواقع البناء بالمنطقة.

 

وأوضح رجال الإطفاء أنهم "قاموا بوضع محيط أمني كبير خوفا من وقوع انفجار بسبب وجود أسطوانات غاز في هذا الموقع".

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