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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ألعاب الأطفال والملاهي متسعدة لاستقبال أطفال الغربية: أهلا بالعيد

عيد الأضحي
عيد الأضحي

استعدت شوارع محافظة الغربية لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك، مع وجه احتفالي خاص للأطفال من خلال الأجواء الاحتفالية التي تشمل التنزه والترفيه وأيضا الألعاب.

وتجهزت أماكن الملاهي والمراجيح وتجار ألعاب الأطفال الجائلين في محافظة الغربية لاستقبال الأطفال المحتفلين بعيد الأضحي المبارك، وبدأت منذ عدة ساعات في حجز أماكن لها في الشوارع العامة وأمام المتنزهات، والتي تتوفر  بما في ذلك الحدائق والمنتزهات، والتي توفر فرصًا للعب والترفيه، خاصة مع توافر جميع أنواع المراجيح التقليدية والحديثة، وكذلك كافة أنواع الألعاب البسيطة التي يقصدها الأطفال خلال فترات العياد.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحلات الكبرى والمولات في محافظة الغربية، أيضًا قد أنهت استعدادتها لاستقبال الأطفال والعائلات خلال عطلة العيد، وقامت بتوفر العديد من الألعاب والأنشطة المختلفة التي تناسب جميع الأعمار، وتضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تجعل من الزيارة إلى المركز التجاري تجربة ممتعة ومثيرة.

ورغم أن الأماكن الترفيهية ومراكز التسوق تعتبر مكانًا رائعًا للترفيه خلال عطلة العيد، إلا أن الحدائق والمنتزهات المحلية لا تزال تعتبر الخيار الأكثر شعبية للعائلات، فهي توفر بيئة هادئة وجميلة للاستمتاع بالطقس الجميل والأنشطة الخارجية، مثل التنزه الحر وركوب اخيل والدراجات والألعاب الخارجية، مع توفير أماكن لبيع المشروبات والمأكولات تعد جزءًا مهمًا من الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، وتتوفر العديد من المطاعم والمقاهي في محافظة الغربية التي تقدم الخدمات والأطعمة المفضلة لدى الأطفال والكبار على حد سواء.

وتوفر محافظة الغربية العديد من الخيارات للاحتفال بعيد الأضحي المبارك والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والخارجية، ليكون العيد وقتًا للاحتفال والاستمتاع بالأوقات الجميلة مع الأهل خلال الاحتفال بعيد الأضحي المبارك.

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أجواء الاحتفالية استقبال الأطفال الإحتفال بعيد الفطر المبارك الأجواء الاحتفالية الاحتفال بعيد الفطر الحدائق والمنتزهات ألعاب الأطفال تجار ألعاب الأطفال والملاهي والمراجيح المتنقلة إنهت إستعداتها لإستقبال الأطفال خلال العيد

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