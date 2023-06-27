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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رضا البحروي: "غنيت في الأفراح الشعبية حين كنت بعمر الـ8 سنوات"

رضا البحراوي
رضا البحراوي

قال المطرب الشعبي رضا البحراوي، إنه نشأ في إحدى المناطق الشعبية بمدينة طنطا، وكان يغني في أفراح الشارع وهو في عمر الـ8 سنوات.

وأضاف “البحراوي” خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن المخرج والمنتج صالح عبدالستار، لم يكن يعرفه وقابله وهو يلعب في الشارع وقال له: "صوتك حلو"، وأعطاه 10 جنيهات وأخذها وتركه، مشيرًا إلى أنه كان يسكن خلف بيته وهو زوج شقيقته الآن. 

حلم الشهرة على طريقة رمضان البرنس 

وأشار إلى أنه من أسرة متوسطة، وساعده صالح عبدالستار، في حفظ الأغاني وأنتج له شريطًا، كما غنى لجورج وسوف أغنية "كان يا ماكان"، و"سيرة الحب" لكوكب الشرق، موضحًا أنه قبل الشريط كان يغني لرمضان البرنس والذي كن يتمنى أن يكون بنفس شهرته.

رضا البحراوي الشارع الأفراح عمر 8 سنوات رمضان البرنس جورج وسوف

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