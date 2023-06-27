خبير دولي: تمرد "فاجنر" كشف حجم الهشاشة داخل النظام الروسي

قال فالنتين ياكوشيك، أستاذ العلاقات الدولية، إن تمرد قوات "فاجنر" غير الحياة في روسيا، ولكن مسار الحرب في أوكرانيا لم يتغير.

وأضاف "ياكوشيك" خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا أصبحت دولة ضعيفة ويمكنها تنفيذ عمليات صغيرة وليس لديها قوة للدفاع عن أرضها ووطنها، مُشيرًا إلى ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا.

3 مسارات متوقعة حول قوات “فاجنر”

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك 3 سيناريوهات محتملة حول مستقبل قوات :فاجنر"، أولها أن بعضهم سيوقع بعض العقود مع الجيش الروسي ويواصل القتال، أما من يرفضون التعاقد مع الجيش الروسي فسيسمح لهم بمغادرة البلاد للعمل بالخارج، في حين يستمر عمل مقوات "فاجنر" بإفريقيا.

وأشار إلى أن المسار الثالث المتوقع هو اتهام 8 آلاف منهم بالخيانة ولن تكون هناك أي إجراءات قانونية ضدهم.