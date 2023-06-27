وفاة أب وإصابة نجله في حادث سير بطريق أسيوط الغربي

شهد طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم الثلاثاء، حادث مروري بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، وقد أسفر الحادث عن مصرع مواطن بينما أصيب نجله.

وهرعت سيارت الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، ويقوم رجال المرور بإزالة أثارا الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على طريق أسيوط الغربي، ووجود متوفي ومصاب.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبينّ وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق أسيوط الغربي، بعد مدخل جرزا بدائرة مركز شرطة طامية، وأسفر الحادث عن مصرع مواطن وإصابة نجله.