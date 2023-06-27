الخزانة الأمريكية: عقوبات على شركات ذهب غير مشروعة تمول قوات فاجنر

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات على شركات ذهب غير مشروعة تمول قوات فاجنر.

ووفقا هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، يبدو أن الحكومة الروسية تقوم بحل قوة مرتزقة فاغنر.

وتقول وزارة الدفاع إنها ستطالب بالأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية للجماعة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تمرد قام به قائد فاجنر يفغيني بريغوزين، الذي سار إلى موسكو مع ما يقدر بنحو 5000 مقاتل، لكنه توقف على مسافة 200 كيلومتر من العاصمة.

ما هي مجموعة فاجنر وما حجمها؟



تم تحديد مجموعة فاجنر لأول مرة في عام 2014، عندما بدأت في دعم القوات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا. يُعتقد أنه ساعد روسيا على ضم شبه جزيرة القرم في نفس العام.



كانت قوات فاجنر نشطة أيضًا في إفريقيا والشرق الأوسط.



وقبل الحرب في أوكرانيا، كان يعتقد أن فاجنر كان لديه حوالي 5000 مقاتل - معظمهم من قدامى المحاربين في أفواج النخبة والقوات الخاصة الروسية.



ومع ذلك، فقد نمت أعدادها بشكل كبير منذ ذلك الحين، وعندما أعلن عن "مسيرته من أجل العدالة" في موسكو، قال يفغيني بريغوزين إنه قاد 25 ألف جندي.



على الرغم من أن قوات المرتزقة غير قانونية من الناحية الفنية في روسيا، فقد تم تسجيل فاجنر كشركة في عام 2022.



وقالت الولايات المتحدة، إنها ستصنف الجماعة على أنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية" في يناير 2023.



ماذا فعلت فاجنر في أوكرانيا؟



ووفقًا للشبكة البريطانية في تقرير لها، كانت فاجنر متورطًا بشدة في الاستيلاء على مدينة باخموت شرق أوكرانيا لصالح روسيا.

وتقول القوات الأوكرانية، إن مقاتليها تعرضوا لهجمات بأعداد كبيرة فوق أرض مفتوحة، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى.

