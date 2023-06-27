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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"فرصة عمل".. "حياة كريمة" توفر آلاف الوظائف لتمكين الشباب بالقرى

حياة كريمة
حياة كريمة

توظيف وبنية تحتية، لم تقتصر المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تقديم عمل واحد لكنها سعت إلى تقديم جميع الخدمات من أجل راحة المواطن المصري ودعم وتمكين المرأة والشباب للحصول على فرصة عمل من خلال برنامج توظيف الشباب لمساعدتهم في حياتهم والقضاء علي معدل البطالة.

 

أحمد فؤاد: حياة كريمة فرصة عمل ملائمة للشباب

قال أحمد فؤا د 39، عاما، من محافظة الشرقية: "حياة كريمة ساعدتني في توفير فرصة عمل في إحدى شركات الأدوية بعد معاناة سنوات كثيرة من العمل في القطاعات التي كانت تستغل سيارتي في العمل بمقابل مادي بسيط ولكن بعد أن سمعت عن تلك المبادرة قررت أنا وأحد أصدقائي أن نقدم من خلال مبادرة فرصة وبعدها استقريت على بيئة عمل مناسبة نظرًا لأنني أعاني من بعض المشاكل الصحية التي لا تحتاج إلى مجهود في العمل".

وأضاف أحمد لـ"الدستور": حياة كريمة ساعدت عدد كبير من شباب المحافظات في توفير فرص عمل ملائمة سواء ماديًا أو اجتماعيًا خاصة بعض أن فقد هؤلاء الشباب الأمل في الوظائف التي كنا نقدم بها بسبب استغلال معظم الشركات في شراء استمارات عمل ببعض النقود حتى تتمكن من استغلال الشباب في شراءها وجمع عدد كبير من الأموال وبعدها لم نتلق أي وظيفة لكن حياة كريمة محل ثقة وساعدت عدد كبير وفكرة ملتقى فرصة فكرة رائعة للشباب حتى يتمكنوا من الحصول على وظيفة ملائمة لحياتهم ".

وأكد أن مبادرة "فرصة" فكرة ممتازة لمساعدة الشباب العاطل والخريجين  في الحصول على وظائف ملائمة تساعدهم في حياتهم خاصة بعد فترة التخرج، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرات المستمرة، واصفا إياه بأنه الداعم الأقوى للشعب المصري.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسي توفير فرص عمل توظيف الشباب تمكين المرأة والشباب

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