تعرف على موعد انتهاء تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2023

موعد انتهاء تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل

موعد انتهاء تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2023

تكون بداية التكبير لعيد الأضحى المبارك كل عام مع فجر يوم عرفة التاسع من شهر ذى الحجة ويستمر حتى عصر آخر أيام التشريق والموافق الثالث عشر من ذي الحجة.

ويعتبر موعد بدء التكبير وانتهائه سنة وأمر ثابت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم.

موعد انتهاء تكبيرات العيد

ماذا قالت دار الإفتاء المصرية حول موعد بداية وانتهاء تكبيرات العيد؟

وقالت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكترونى حول موعد بداية التكبيرات وموعد نهايته: إنه لم يرد نص شرعي يحدد وقتها بالضبط فاختلف الفقهاء فى وقت تكبير العيد اختلافًا كبيرًا.

وأرجعت دار الإفتاء المصرية السبب فى ذلك إلى ما ذكره العالم الإسلامى ـ ابن رشد - إلى أنه لم يرد نص شرعى فى القرآن الكريم أو فى السنة المطهرة يحدد وقت هذا التكبير بما يرفع الخلاف، وإنما عرف المسلمون ذلك عن طريق عمل الصحابة، وقد اختلفوا فيه، فاختلف الناس من بعدهم.

أنواع التكبير في عيد الأضحى

هناك نوعان لتكبيرات العيد حسب ما ذكرته دار الإفتاء المصرية ونشرته على موقعها الإلكترونى منذ ساعات قليلة مضت .

النوع الأول: التكبير المطلق:

التكبير المطلق يكون قبل صلاة العيد، والخلاف فى بدايته ونهايته كالخلاف المذكور فى عيد الفطر

النوع الثانى: التكبير المقيد:

والتكبير المقيد يكون عقيب الصلوات الخمس المكتوبة، ولا يكون بعد صلاة النافلة إلا فى قول عند الشافعية. وقد اختلف الفقهاء فى مدة التكبير المقيد اختلافًا كبيرًا.

رأى المذاهب الفقهية حول موعد التكبير

رأى مذهب أبي حنيفة :

ذكر الإمام أبى حنيفة أن التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة حتى عصر يوم الأضحى وحجته: أن ما بعد عصر يوم الأضحى ليس منه، وشعيرة التكبير مرتبطة بيوم العيد، وأيام التشريق ليست من العيد.

وأما يوم عرفة فمشاركة الحجاج. وقد أخرج ابن المنذر عن أبى وائل أنه كان يكبر من يوم عرفة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يعنى من يوم النحر، وعن ابن سيرين أنه كان لا يكبر فى أيام التشريق، وقال: كان بعض الأئمة يكبر فى أيام التشريق، وبعضهم لا يكبر، لا يعتب بعضهم على بعض.التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من ظهر يوم الأضحى إلى فجر ثالث أيام التشريق، وهو المشهور عند المالكية وقول من ثلاثة أقوال عند الشافعية، وبه قال أبو يوسف، إلا أنه قال إلى عصر ثالث أيام التشريق. وحجتهم: قوله تعالى: «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله» «البقرة: 200»، والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة، وأول صلاة تلقاهم هى الظهر.

قول الإمام الشافعى:

التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من مغرب ليلة العيد إلى صلاة صبح آخر أيام التشريق، وحجته: القياس على عيد الفطر فى البداية بمغرب ليلة العيد، واتباعًا للحاج فى النهاية الذى ينتهى تكبيره وتلبيته بصلاة صبح آخر أيام التشريق.

رأى الجمهور ورأى بعض المالكية والقول الثالث فى مذهب الإمام الشافعى والحنابلة

بينما كان رأى جمهور العلماء حول موعد بداية التكبير وموعد نهايته بأنه يكون عقب الصلوات الخمس من بعد صلاة الصبح يوم عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق.