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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. النجم الساحلى بطلًا للدورى التونسى للمرة الـ11 فى تاريخه

النجم
النجم

تُوج فريق النجم الساحلي بطلًا لبطولة الدوري التونسي لكرة القدم موسم 2022-2023، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وذلك بتعادله مع مضيفه اتحاد بن قردان سلبًا دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة عشرة من مجموعة التتويج بالمسابقة.

المباراة شهدت خروج يوسف المصراطي لاعب اتحاد بن قردان بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 33، ولم يستغل لاعبو النجم الساحلي ذلك، لكن نقطة التعادل كانت كافية لهم من أجل تحقيق اللقب الذي غاب عن خزائهم لـ 5 أعوام، ليضيفوا البطولة لخزائنهم مرة أخرى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد النجم إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، ورصيد اتحاد بن قردان إلى 21 نقطة في المركز الخامس.

ومن جهته خيم التعادل السلبي أيضًا على قمة الجولة بين الترجي والإفريقي صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ورفع الترجي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الإفريقي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع.

وضمن منافسات نفس الجولة، حقق فريق الصفاقسي انتصارًا عريضًا على اتحاد تطاوين بأربعة أهداف دون مقابل.

وسجل أهداف الصفاقسي أمين الحبوبي في الدقيقة الثانية وحسين علي السعيدي في الدقيقة السابعة، وأشرف الحباسي (هدفين) في الدقيقتين 14 و60.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد اتحاد تطاوين عند أربع نقاط في المركز الثامن.

النجم الساحلي الدوري التونسي النجم الترجي الافريقي

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