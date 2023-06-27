ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية "نيسيسار" (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

طرح النجم محمد رمضان منذ قليل أحدث أعماله الغنائية بعنوان “نيسيسار”على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وقدم محمد رمضان فيديو كليب أغنية “نيسيسار” برفقة كل من المطرب ماريو فريش، والمطرب Renvtø.

كلمات أغنية نيسيسار:

 “غجرية انتي سحرتيني مدينة فيكي توهتيني حفرة فيكي وقعتيني انا ولا ١٠٠ واحدة تيجي تنسيني شغلالي بالي في عينيها سهران ليالي ايوه انا قلبالي حالي حبيتها انا ليه ليه ليه عينيكي وحشتني عينيكي ايديكي لمسة ايدي في ايديكي انا ليكي ولا عمري هكون غير ليكي ويلي ويلي ويل ويلي ويلي ويل ويلي ويلي ويل ويلي ويلي ويل”.

وانتهى الفنان محمد رمضان قبل أيام، من تصوير فيلمه السينمائي الجديد “ع الزيرو” للمخرج محمد العدل، والمقرر عرضه خلال موسم الصيف الحالي.

وتدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار اكشن اجتماعي، حول شاب يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح مسئولا عن رعاية طفله الوحيد المريض، وتتطور الأحداث ليصبح “دراجون” واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك في بطولة فيلم ع الزيرو كل من النجمة نيللي كريم، والفنان إسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.

محمد رمضان نيسيسار يوتيوب أغنية “نيسيسار” ماريو فريش Renvtø

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن توقعاتها لدرجات الحرارة خلال أيام العيد

موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى 2023.. والصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد

بدء نفرة الحجيج إلى مزدلفة.. ورئيس البعثة: تخصيص 520 أتوبيسًا لنقل الحجاج (صور)

"العوام والتنعيم والكبير".. ننشر أشهر المساجد التي تشهد صلاة عيد الأضحى بمطروح

نشاط رئاسى.. "السيسى" يتبادل التهانى مع القادة والزعماء العرب بمناسبة عيد الأضحى

الحرس الوطنى الروسى: تسلمنا دبابات ومعدات ثقيلة بعد تمرد "فاجنر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟