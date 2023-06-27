تكبيرات بصوته.. مصطفى قمر يهنئ جمهوره بعيد الأضحى (فيديو)

حرص النجم مصطفى قمر على تهنئة جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام”.

ونشر “قمر” مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقدم تكبيرات عيد الأضحى بصوته وعلق على الفيديو قائلا: “عيد أضحي سعيد كبروا معايا يالا ناخد ثواب وقفة عرفة واحنا بنفطر ربنا يتقبل منا ومنكم كل سنة وانتوا طيبين وبخير وصحة وسعادة وصلوا علي سيدنا النبي عيه الصلاة والسلام”.

ويستأنف النجم مصطفى قمر عقب اجازة عيد الأضحى تصوير فيلمه السينمائي الجديد “اولاد حريم كريم” ويشارك في بطولة الفيلم كل من داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندي مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

جدير بالذكر أن عرض الجزء الأول من فيلم حريم كريم منذ 18 عامًا وحقق نجاحًا لافتًا خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، ريهام عبدالغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزي مصطفى، هناء الشوربجي، محمد شاهين، إدوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.