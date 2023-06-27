قريبا من كوريا.. "WATCH IT" تعرض برنامج "لوغاريتم" لـ أحمد فايق

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية عن عرض برنامج جديد يحمل اسم “لوغاريتم” للإعلامي أحمد فايق خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر برنامج “لوغاريتم” برنامج كروي وتم تصوير حلقاته في كوريا، ليكتشف الجماهير كل ما يخص الثقافة الكورية ومعرفة الوجودة الطبيعية والشخصيات المصرية الناجحة في كوريا.

ويكشف برنامج “لوغاريتم” العادات والتقاليد الكورية الموجودة والتي ينبهر بها كل الأجيال الجديدة، كما يتم عرض البرنامج عبر شاسة قناة "دي إم سي" بعد إجازة عيد الأضحي.

يذكر أنّ الإعلامي أحمد فايق يقدم برنامج "مصر تستطيع"، على شاشة قناة DMC، وبرنامج أسبوعي يهتم بشؤون العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج، وأي كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم، بهدف التواصل معهم.

كما تعرض المنصة عددًا من الأعمال الجديدة خلال أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى تواجد كم كبير من المسرحيات القديمة.



