ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أول أيام العيد.. حمدى بتشان وحسام حسنى فى سهرة خاصة بـ"مساء DMC"

حمدي بتشان
حمدي بتشان

يحل مساء غدٍ الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، كل من المطرب حمدي بتشان والمطرب حسام حسني، ضيوفًا في سهرة خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر قناة DMC الفضائية.

وتذاع الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحمل الحلقة شعار "نوستالجيا الأغنية الشعبية في فترة التسعينيات" ويقدم خلالها كل من حمدي بتشان وحسام حسني العديد من الأغنيات القديمة التي اشتهروا من خلالها بجانب الكشف عن العديد من أسرار حياتهم الفنية والشخصية.

ويقدم حمدي بتشان خلال الحلقة أغنية "سطلانة"، التي تصدرت الترند على مدار الأيام الماضية وهي الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي "بعد الشر" الذي عرض في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

ويقدم حسام حسني خلال الحلقة أغنيته الشهيرة "كل البنات بتحبك" بجانب أغنية يا بنت السلطان للنجم أحمد عدوية ويشاركه في الغناء الإعلامي رامي رضوان.

المطرب حمدي بتشان حسام الحسيني مساء دى ام سى DMC رامي رضوان عيد الأضحى

الأكثر قراءة

الإفراج عن رجب السويركى مالك سلسلة "التوحيد والنور"

دعاء يوم عرفة قبل أذان المغرب 1444/2023

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية.. الإفراج عن عدد من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

كل ما تريد معرفته عن الطيار الذي فاجأ والدته على متن الطائرة

مواعيد عمل مكاتب البريد بعد إجازة عيد الأضحى 2023

فرمان جديد من بيراميدز للزمالك بسبب سيف جعفر ويوسف نبيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟