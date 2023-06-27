أول أيام العيد.. حمدى بتشان وحسام حسنى فى سهرة خاصة بـ"مساء DMC"

يحل مساء غدٍ الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، كل من المطرب حمدي بتشان والمطرب حسام حسني، ضيوفًا في سهرة خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر قناة DMC الفضائية.

وتذاع الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحمل الحلقة شعار "نوستالجيا الأغنية الشعبية في فترة التسعينيات" ويقدم خلالها كل من حمدي بتشان وحسام حسني العديد من الأغنيات القديمة التي اشتهروا من خلالها بجانب الكشف عن العديد من أسرار حياتهم الفنية والشخصية.

ويقدم حمدي بتشان خلال الحلقة أغنية "سطلانة"، التي تصدرت الترند على مدار الأيام الماضية وهي الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي "بعد الشر" الذي عرض في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

ويقدم حسام حسني خلال الحلقة أغنيته الشهيرة "كل البنات بتحبك" بجانب أغنية يا بنت السلطان للنجم أحمد عدوية ويشاركه في الغناء الإعلامي رامي رضوان.