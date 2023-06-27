مسعود معلوف: الغزو الروسي لأوكرانيا ساهم في توحيد دول شمال الأطلسي

قال السفير مسعود معلوف، الخبير في الشئون الأمريكية، إن أي شيء يزعج المعسكر الشرقي في الأوضاع الحالية القائمة بين روسيا والولايات المتحدة فإنها تسعى إليه.

“ترامب” تسبب في تصدعات مع العديد من الدول

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عندما كان رئيسًا كان هناك تصدعات كبيرة بين أمريكا وبعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا.

وتابع أنه عندما جاء الرئيس الحالي جو بايدن، كان يتمنى أن يعيد اللحمة بين هذه الدول ودول شمال الأطلسي، مؤكدًا أن “بوتين” منحه تلك الفرصة بغزوه لأوكرانيا، ليجد الأوروبيون ملاذهم الأخير في الدعم والتعاون الأمريكي.