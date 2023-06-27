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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير أيوب: أوروبا تسعى لنزع فتيل اندلاع حرب عالمية جديدة

جريدة الدستور

قال سمير أيوب، المتخصص في الشئون الروسية، إن الدول الغربية لديها مخاوف من حدوث حرب عالمية، وهو ما يدفعها إلى العمل على نزع فتيل هذه الحرب وليس تأجيجها.

وأضاف “أيوب” خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه كان بإمكان دول الغرب تجنب وقوع الحرب الأوكرانية.

سياسية العداء استفزت روسيا

وأشار إلى أن روسيا عند انهيار الاتحاد السوفيتي كانت من أفضل أصدقاء الغرب وكان هناك إجراء لضمها لحلف الناتو. 

وأشار إلى أن أوكرانيا كان هناك  استفتاء قبل سنوات وكان معظم السكان ضد الانضمام لـ"الناتو" ولكن بعض الانظمة هي وليدة للمخابرات الأمريكية.

سمير أيوب الدول الغربية استغلال روسيا سياسية العداء أوكرانيا

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