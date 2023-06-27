"الشباب المصري" يكرم صلاح عتريس منسق رحلة جوارديولا لمصر

كرم وفد مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان صلاح عتريس منسق رحلة جوارديولا لمصر بمشاركة الدكتور عبير عصام عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال والنائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، والدكتور كيرلس نبيل مديرة وحدة الشمول المالي بمجلس الشباب المصري، ومي عجلان مديرة وحدة البرامج.

وأوضح رئيس مجلس الشباب المصري أن المجلس يسعى طوال الوقت لإبراز النماذج الإيجابية داخل المجتمع المصري خاصة النماذج التي تسعي لإعلاء قيمة الدولة المصرية على المستوى الدولي وهو الأمر الذي قام به صلاح عتريس وفريق عمله خلال الأشهر الماضية من مجهود كبير لتنظيم زيارة مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وإنجلترا بيب جوارديولا لمصر.

وأضاف ممدوح أن ملف التنشيط السياحي يلعب دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية في ظل الجمهورية الجديدة التي تسعى لتعزيز ريادة الدولة المصرية كوجهة سياحية مستدامة ليس لها مثيل فى العالم، خاصة أن زيارة جوارديولا جذبت أنظار العالم إلى ما تتمتع به مصر من إستقرار سياسى وآمنى كبير يجعلها وجهة سياحية أمنة.

وفي سياق متصل، ثمن صلاح عتريس حرص مجلس الشباب المصري على تكريمه وأوضح أن التحضيرات التي سبقت زيارة جوارديولا لمصر استغرقت شهرين للتركيز على نقاط الجذب السياحي التي تتميز بها الدولة المصرية عن غيرها من دول العالم.

وأشار عتريس إلى أن القطاع السياحي من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، من خلال ما تمتلكه مصر من ثروات سياحية وآثرية ومتنوعة يجعلها تكتسب الميزة التنافسية على خريطة السياحة العالمية.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على إطلاق برنامج يضم المعنيين بقطاع السياحة والاستثمار بهدف تعزيز دور القطاع السياحي في عملية التنمية الاقتصادية من أجل جمهورية جديدة تسعى لتحقيق التنمية في كافة القطاعات .