إقبال المواطنين على شراء حلويات اللحوم يوم وقفة عرفات.. الأهالي: بنحب نجيبها طازة

توافد عدد كبير من المواطنين على محال الجزارة والشوادر في منطقة شارع الوحدة، التابع لحي المنيب في محافظة الجيزة، لشراء احتياجاتهم من اللحوم وحلويات اللحوم أو فواكهة اللحوم، ولحمة الرأس من هذه المنطقة، التي تعتبر سوق إلى اللحوم ومشتقاتها، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.



أعرب عدد من المواطنين عن رغبتهم في شراء فواكه اللحوم يوم وقفة عرفات، حتى تكون طازجة، وذلك لتنظيفها وتجهيزها للإفطار صباح غد، الأمر الذي جعل محال الجزارة تكتظ بالمواطنين، وتطرح كميات كبيرة جدًا من المنتجات، لسد احتياجات المواطنين من لحمة الرأس ، والكرشة، والفشة، والممبار، والزور، واللسان، والطحال، والممبار.



وصل سعر الكيلو الواحد من الفشة بـ 100 جنيه للكيلو الواحد ، والممبار 120 جنيه للكيلو الواحد ، والكرشة بـ 100 جنيه للكيلو الواحد ، ولحمة الرأس بـ 200 جنيه للكيلو الواحد، و اللسان بـ 300 جنيه، والطحال بـ 100 جنيه للكيلو الواحد.



في هذا السياق رصدت "الدستور" إقبال المواطنين على شراء حلويات اللحوم في وقفة عرفات، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، للوقوف على مدى رضاهم عنها، وعن الأسعار المطروحة بها.



قالت وفاء عادل، 60 عام، القاطنة في شارع السنترال، التابع لحي المنيب في محافظة الجيزة، لـ" الدستور" إن الأسعار لم ترتفع بشكل كبير، وأن أغلب المواطنين يحبون حلويات الحيوانات ويذهبون لشراءها يوم وقفة عرفات لتكون طازجة وجاهزة لتناولها في أول أيام العيد، مشيرة إلى أن : "من زمان جدًأ ولازم نفطر كبده وممبار أول يوم في العيد طبعًا، وعودت ولادي على كده".



التقطت منها ولاء محمد، 40 عام القاطنة في شارع سوق السمك، في حي المنيب، التابع لمحافظة الجيزة أطراف الحديث قائله لـ"الدستور": الأسعار ليست مرتفعة بشكل كبير، وحلويات اللحوم يقبل عليها الأغنياء والفقراء.



أضافت منى محمود، 42 عاما، القاطنة في شارع الستنرال في حي المنيب التابع لمحافظة الجيزة لـ"الدستور": بنشتري حلويات اللحوم يوم الوقفة علشان تبقي طازة".