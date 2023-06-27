عيد الأضحى.. كيف تضمن صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي؟

يحتفل المسلمون بعد ساعات قليلة، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يتم فيه دبح عدد من المواشي المختلفة سواء أبقار أو جاموس أو أغنام أو خرفان، تقربا لله وإحياءً لسنة نبينا الكريم، في تلك الأيام المباركة.

ومع الإقبال على شراء اللحوم، يجب على المواطنين الحذر والتأكد من صلاحية اللحوم حال شرائها من محلات الجزارة، خاصًة أنه مع ارتفاع أسعار اللحوم وتراكم كميات كبيرة منها في بعض المحال يُهدد بفسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، طريقة التفرقة بين اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي والفاسدة، وفقًا لتقرير نشره موقع “ديلي ميل” البريطاني.

فاللحوم عادة تظهر عليها علامات تلف مختلفة، اعتمادًا على نوع اللحم ، قد يحتاج الأشخاص إلى مراقبة الروائح الكريهة وفحص لونها أو قوامها ولكن هناك بعض الإجراءات الوقائية التى يجب فعلها لتجنب التلف المبكر، وإذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان اللحم فاسدًا أم لا ، فتخلص منه ليكون آمنًا، وحتى لا تصاب انت وأفراد اسرتك بالتسمم الغذائي.

فحص تاريخ الصلاحية:

اذا كنت تشترى لحوم مجمدة أو مبردة يجب النظر جيدا الى مدة صلاحية اللحوم الحمراء والتي تكون مدونة عليها، ويجب التخلص من أي لحوم تجاوزت تاريخ انتهاء الصلاحية حتى لو بيوم واحد لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي.

تخلص من هذه اللحوم:

تعتمد مدة بقاء اللحم في الثلاجة على ما إذا كان مفروما أم مقطعا إلى قطع، يمكن ترك اللحم المفروم في الثلاجة لمدة تتراوح بين يوم واحد إلى يومين بعد تاريخ التقطيع، و يمكن أن تدوم اللحوم المقطعة إلى قطع وشرائح حال وضعها في نظام التبريد وليس التجميد.

كيف تحافظ على جودة اللحوم ؟

إذا كان اللحم في الثلاجة لبضعة أيام ولم تكن لديك خطط لاستخدامه ، فقم بتجميده على الفور لتجنب التلف.

افحص اللحم بحثًا عن رائحة كريهة:

إذا كانت رائحة لحمك كما يقولون زنخة، وليس له الرائحة الطازجة فتخلص منه على الفور، فاللحوم الحمراء الفاسدة لها رائحة مثل رائحة الأمونيا النفاذة المتميزة، تخلص من اللحم إذا كانت رائحته سيئة ، خاصة إذا مضى تاريخ انتهاء صلاحية تلك اللحوم.

لا تقترب من اللحم بانفك لشم رائحته:

يجب عدم الاقتراب من اللحم بانفك لشم رائحته، بدلًا من ذلك ضع يدك بالقرب من اللحم، وحرك يدك تجاه وجهك في شكل دائري مع اتجاه عقارب الساعة للحصول على نفحة من رائحة اللحم.

تجنب اللحوم ذات الصبغة الخضراء:

اللحم الذي يتحول إلى اللون الأخضر أو البني المخضر عادة ما يكون غير آمن للأكل ، على الرغم من أن اللون البني بدون لون مخضر ليس بالضرورة علامة على التعفن، فاللمعان المتقزح هو علامة على التعرض للحرارة الشديدة والضوء أو المعالجة التبريد الغير صحيح وليس بالضرورة علامة على التلف أو تدني الجودة، ولكن عندما تشك في لون اللحم تخلص منه.

تحقق من قوام اللحم:

اللحوم الحمراء الفاسدة تكون لزجة الملمس، إذا شعرت بوجود طبقة لزجة على اللحم ، فتخلص منها على الفور هذا يعني غالبًا أن البكتيريا قد بدأت في التكاثر على اللحوم.

سطح اللحم:

إذا نظرت عن كثب إلى اللحوم الحمراء، ستلاحظ وجود ألياف تخبرك حبيبات الألياف فيها، بما إذا كان اللحم قاسيًا أم طريًا، حبوب اللحم الخشنة مع العديد من ألياف العضلات الظاهرة، تعني أن اللحم قاسيًا مع الكثير من النكهة، اختر هذه القطع للطبخ.



توزيع الدهون

اللحوم ذات البقع البيضاء وشرائط الدهون يجب أن تكون موزعة في جميع أنحاء العضلات لأنها ستكون أكثر طراوة و يسمى هذا الدهن بالرخام ، وكلما كان الرخام أرق كان ألذ.

نسيج اللحم:

يجب أن يكون اللحم صلبًا ومكثفًا إذا بدا أن اللحم سينهار ، فقد يكون أن جودته رديئة.