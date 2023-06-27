خبير اقتصادي: 30 يونيو كانت الشرارة الأولى نحو إصلاح اقتصادي شامل

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن ثورة 30 يونيو أحدثت إصلاح جذري في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التردد في تطوير الملف الاقتصادي سيطر على إدارة الدولة منذ سبعينات القرن الماضي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ العديد من القرارات الصعبة والجريئة ليضع مصر على خريطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، والشعب تحمل تبعاته ونجح في الفوز بمكاسبه.

ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي واجهه تحديات كبيرة على رأسها الإرهاب وكورونا والحرب الروسية الأوكرانية، منوها أن كل هذه التحديات الصعبة لولاها لجنى الشعب المصري ثمار هذا البرنامج بشكل كبير.

وأكد “جاب الله” أن الرئيس السيسي انطلق لإحداث عملية تنمية في كافة ربوع مصر ومنها الريف والصعيد، وهناك تنمية عمرانية في كل المحافظات، لافتا إلى أن هناك عدالة كاملة في كافة محافظات الجمهورية بشأن التنمية.